In der Stadt Worms ist die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag erstmals wieder auf über 100 angestiegen. Vor allem Kinder und Jugendliche sind betroffen.

Am Montag meldete das Landesuntersuchungsamt für Worms schon eine Inzidenz von 113,7. Keine Stadt in Rheinland-Pfalz hat aktuell einen so hohen Wert.

Hohe Ansteckungsrate bei Kinder und Jugendlichen

Dass sich aktuell gerade Jüngere mit dem Corona-Virus ansteckten, zeige die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren. Sie liegt bei dieser Altersgruppe laut Landesuntersuchungsamt bei 221,9 (Stand Montag, 23.08.). Eine so hohe Infektionsrate bei jungen Menschen gibt es sonst nirgendwo im Land - auch hier ist Worms Spitzenreiter.

Woher kommen die hohen Corona-Zahlen?

Das zuständige Gesundheitsamt in Alzey kann bisher keine konkreten Gründe für die steigenden Infektionszahlen in Worms ausmachen. Auch die hohe Inzidenz unter Kindern und Jugendlichen sei nicht erklärbar. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Feste oder Jugendfreizeiten zu den neuen Corona-Fällen geführt hätten, so die Kreisverwaltung Alzey-Worms.

Noch keine zusätzliche Belastung der Intensivstation

Am Wormser Klinikum ist die Situation derzeit noch entspannt. Die Klinik verfolge die Entwicklung der Infektionszahlen aber sehr genau, damit man schnell reagieren und die Kapazitäten gegebenenfalls ausbauen könne, so eine Sprecherin.

Nach ihren Angaben befinden sich auf der Intensivstation derzeit keine Corona-Infizierten, auf der Isolierstation seien es fünf. Auch in der Kinderklinik müssten derzeit nicht mehr Patientinnen und Patienten aufgenommen werden als sonst.

Stadt Worms bietet Corona-Impfungen an

Die Stadt Worms weist noch einmal auf die Corona-Impfungen in ihrem Impfzentrum hin. Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene können sich dort ohne Anmeldung und ohne Termin gegen das Corona-Virus impfen lassen. Mitbringen muss jeder nur seinen Ausweis. Kinder müssen mit einem Erziehungsberechtigten erscheinen. Infos über die Öffnungszeiten des Wormser Impfzentrums (Mainzer Straße 51) gibt es auf der Internetseite der Stadt Worms.

Der Impfbus der Stadt Worms steht am 27. August vor dem Penny-Markt in der Weinsheimer Hauptstrasse 118 in Worms, von 10 bis 20 Uhr. Zudem gibt es einen landesweiten Familienimpftag am 28. August. Dann können sich Kinder ab 12, Jugendliche und Erwachsene in den Impfzentren und in den Impfbussen ohne Termin gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Hohe Inzidenz hat noch keine Folgen

Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes hat eine Inzidenz von über 100 keine Folgen. Das Land hat in seiner 25. Corona-Bekämpfungsverordnung Regelungen für eine Inzidenz ab 35 festgeschrieben. Danach setzt die rheinland-pfälzische Landesregierung vor allem auf die 3-G-Regel. Das heißt: Wer in einer Gaststätte drinnen sitzen oder zum Friseur möchte, der muss geimpft, genesen oder getestet sein.