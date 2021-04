per Mail teilen

In Worms haben betrunkene Randalierer am Samstagabend mehrere Gegenstände von einem Balkon aus dem vierten Stock geworfen. Wie die Polizei mitteilt, war darunter auch ein Gartentisch aus Holz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, die Gegenstände sollen einige Passanten laut Augenzeugen jedoch nur knapp verfehlt haben. Anwohner hatten die Polizei darüber informiert, dass drei Personen von dem Balkon aus Passanten anpöbeln und bespucken würden. Da sich zwei Randalierer auch gegenüber der Polizei aggressiv verhielten, mussten sie in Gewahrsam genommen werden.