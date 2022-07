Fahrradfahrerin in Worms von Lkw erfasst

per Mail teilen

In Worms hat es am Montagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst.

Nach Angaben der Polizei wurde die 38-jährige Fahrradfahrerin dabei unter dem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie befreien. Danach wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 43-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Radfahrerin übersehen? Gutachter eingeschaltet

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet die Frau unter den Lastwagen, als der Lkw-Fahrer an einer Kreuzung in der Wormser Innenstadt rechts in eine Straße abbog, die die 38-Jährige gerade mit ihrem Fahrrad überquerte. Inzwischen wurde ein Gutachter eingeschaltet, der den genauen Unfallhergang untersuchen soll. Die betroffene Kreuzung musste für die Rettungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden.