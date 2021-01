Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz schränkt Worms der Bewegungsradius auf 15 Kilometer ein. Außerdem dürfen keine Tagestouristen mehr nach Worms kommen.

Das hat die Stadt nach einem Gespräch mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium mitgeteilt. Für die Bürger bedeutet das, dass sie sich zum Beispiel für Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer vom Stadtgebiet entfernen dürfen. Außerdem dürfen keine Tagestouristen mehr nach Worms kommen, die weiter als 15 Kilometer entfernt leben. Die Stadt hofft so, dass die Corona-Infektionszahlen nicht weiter steigen. Die 7-Tages-Inzidenz lag zuletzt bei über 320.

Es gibt Ausnahmen

Von der Einschränkung ausgenommen sind Menschen, die aus beruflichen Gründen nach Worms kommen müssen oder in Worms leben und woanders arbeiten. Ebenso beschlossen wurde eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Die Regelung war im Dezember ausgelaufen, als die Geschäfte schließen mussten. Die nächtliche Ausgangssperre, die gestern beschlossen wurde, gilt weiterhin. Alle drei Maßnahmen - Ausgangssperre, Maskenpflicht und begrenzter Bewegungsradius - treten am Mittwoch in Kraft.