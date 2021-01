per Mail teilen

Die Stadt Worms möchte, dass die Landtagswahl im März in Worms als reine Briefwahl stattfindet. Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) hat nach eigenen Angaben beim Landeswahlleiter einen entsprechenden Antrag gestellt. Er nennt für den Antrag verschiedene Gründe: Zum einen die strikten Corona-Kontaktbeschränkungen und die Gefahr, die vom Publikumsverkehr in Wahllokalen ausgeht. Zum anderen finde man momentan nicht genügend Wahlhelfer für den Wormser Wahlkreis 33. Mit einer Entscheidung über eine mögliche Briefwahl rechnet die Stadt Worms in der kommenden Woche.