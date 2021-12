Bändchen für Weihnachtsmarkt und Einzelhandel

Wer den Wormser Weihnachtsmarkt besuchen will, muss sich künftig ein Bändchen fürs Handgelenk besorgen. Nach Angaben der Stadt können sich Geimpfte und Genesene ab Freitag die Bändchen an den Weihnachtsmarktständen abholen. Sie könnten dann auch beim Einlass in Geschäfte als 2G-Nachweis vorgezeigt werden. Bürgermeisterin Stephanie Lohr (CDU) teilt mit, sich am Vorbild der Stadt Mainz orientiert zu haben. Dort werden ebenfalls Bändchen für die 2G-Kontrollen im Einzelhandel und auf dem Weihnachtsmarkt genutzt. Die Stadt Worms begründet diese neue Maßnahme vor allem mit den gestiegenen Corona-Infektionszahlen. In Worms liegt die Inzidenz aktuell bei 590 - die dritthöchste in ganz Rheinland-Pfalz.