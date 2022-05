Ein Wormser Autofahrer ist am Montag betrunken gegen eine Betonabsperrung gefahren. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Bobenheim-Roxheim unterwegs, als er in einer Kurve aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Ein Alkoholtest habe in der Folge rund 3,3 Promille ergeben. Die Polizei hat den Führerschein des Wormsers sichergestellt und Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.