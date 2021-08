per Mail teilen

Sie rufen zuhause auf dem Festnetz an und haben nur eins im Sinn: Mit Tricks und Lügen an das Geld der Menschen zu kommen. Die Polizei warnt vor solchen Anrufern.

Es klingelt, am Telefon meldet sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter der jeweiligen Hausbank. Es habe ungewöhnliche Abbuchungen auf einem oder mehreren Konten gegeben, behauptet er. Um zu "helfen", fordert der falsche Bankmitarbeiter das Passwort für das Online-Banking. Manchmal fordern die Betrüger auch, gleich mehrere TAN-Nummern zu generieren und sie dann am Telefon durchzugeben.

Telefonnummern ähneln denen der Banken

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, solche Daten einfach am Telefon preiszugeben. Auch wenn die Telefonnummern, die zuhause im Display des Festnetzes zu sehen sind, denen der Banken sehr ähneln. Diese Nummern können von den Betrügern manipuliert worden sein. Nach Angaben der Wormser Polizei handelt es sich um sogenanntes "Call-ID-Spoofing".

Was bedeutet "Call-ID-Spoofing"? Nach Angaben der Bundesnetzagentur handelt es sich dabei um manipulierte Absenderrufnummern. Bei dieser Betrugsmasche ist es nicht erforderlich, sich diese Nummer auf irgendeine Weise zu verschaffen, zu erwerben oder sie freischalten zu lassen. Es ist technisch möglich, die eigentliche Rufnummer durch eine andere, gefälschte Nummer zu ersetzen. Ziel des Ganzen ist es, die Identität des Anrufers zu verschleiern. Wer den Verdacht hat, solche Anrufe zu erhalten, kann sich an die Polizei wenden.

Masche funktioniert

Die Telefonbetrüger haben mit dieser Masche Erfolg. Die Polizei Worms berichtet, dass in Rheinhessen inzwischen mehrere zehntausend Euro erbeutet wurden. Denn mit diesen Passwörtern können die Betrüger sich Zugang zu den Konten verschaffen. Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich davor, Geheimzahlen oder PIN-Nummern am Telefon weiterzugeben. In solchen Fällen handele es sich um Betrug.