In Worms haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in der Innenstadt die Scheiben von acht Autos zerschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter aus purer Zerstörungswut gehandelt haben. An allen Fahrzeugen sind die Seitenscheiben eingeschlagen worden, aber die Autos wurden nicht geöffnet oder durchwühlt. Die Polizei bittet, dass sich mögliche weitere Betroffene und auch Zeugen melden.