Gastgewerbe startet Aktion gegen Personalmangel

Familienunternehmen im Gastgewerbe haben die Aktion "Working Family" gestartet. Auf einer gemeinsamen Internet-Plattform wollen sie Fachkräfte in Küche, Restaurant und für die Rezeption suchen. Federführend bei dem Netzwerk ist die Industrie- und Handelskammer. Mit dabei sind insgesamt rund 25 Betriebe aus Rheinhessen, aus Trier, aus der Vulkaneifel und aus der Pfalz. Sie hoffen, dass bald noch mehr Unternehmen aus dem Gastgewerbe mitmachen.

Das Gastgewerbe hat in der Corona-Krise große Probleme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Viele seien während des Lockdowns in andere Branchen abgewandert, so die IHK. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im September fast 2.400 stellen im Gastgewerbe unbesetzt.

Neben der Corona-Pandemie bereite auch der schlechte Ruf des Gastgewerbes große Probleme. Die Zahl der Auszubildenden sei in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, so die IHK. Allerdings biete die Branche gute Chancen und eine hohe Jobzufriedenheit, heißt es von Seiten der IHK.