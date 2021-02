Schon lange hatten Förster den Verdacht, dass im Wald bei Rüdesheim im Rheingau ein Wolf unterwegs ist. Jetzt konnte in Kotspuren Wolfs-DNA nachgewiesen werden.

Förster hätten in den vergangenen Wochen Spuren im Schnee entdeckt, die auf einen Wolf hindeuteten, so das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Das Rüdesheimer Forstamt habe daraufhin den Verdacht gehabt, dass im Kammerforst bei Rüdesheim-Assmannshausen (Rheingau-Taunus-Kreis) ein Wolf unterwegs ist.

Es sei dann an einer Spur im Schnee eine Kotprobe genommen und untersucht worden. Das zuständige wildtiergenetische Labor des Senckenberg Instituts in Frankfurt am Main habe genetische Spuren eines Wolfes nachweisen können, so das Hessische Landesamt.

Wolf kommt wahrscheinlich aus Osteuropa

Der Wolf stamme vermutlich aus Ostdeutschland oder aus Polen, sagte die Sprecherin des Landesamtes auf SWR-Anfrage. Genauer lasse sich das erst eingrenzen, wenn weitere Untersuchungsergebnisse vorlägen. Das Labor des Senckenberg Instituts mache weitere Genanalysen. Wann die Ergebnisse kommen, sei allerdings noch unklar.

Immer wieder Wölfe im Rheingau und in Rheinhessen

Schon mehrfach sind in der Region Wölfe aufgetaucht. Meist wurden sie tot aufgefunden. So war am Wiesbadener Ostbahnhof vergangenes Jahr im Februar eine tote Wölfin in einem Gleisbett von einem Bahnmitarbeiter entdeckt worden. Das Hessische Landesamt für Naturschutz vermutete damals, dass die zierliche Wölfin von einem Zug erfasst worden war.

Der überfahrene Wolf an der A60 bei Mainz Autobahnmeisterei Heidesheim

Kurz davor war in Mainz ein toter Wolf entdeckt worden. Ein Autofahrer hatte hinter einer Leitplanke an der A60 bei Mainz das wolfsähnliche Tier gefunden. Das Landesumweltministerium hatte Experten beauftragt, herauszufinden, ob es ein Wolf ist. Die konnten das dann wenig später bestätigen. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium ging davon aus, dass der Wolf bei dem Versuch, die Autobahn zu überqueren, angefahren und getötet wurde. Laut dem wildtiergenetischen Labors des Senckenberg Instituts in Frankfurt kam dieser Wolf aus dem norditalienischen Alpenraum. Er befindet sich jetzt präpariert im Naturhistorischen Museum in Mainz. Ab April soll er in einer Sonderausstellung gezeigt werden.

Rhein-Main-Gebiet Treffpunkt für Wölfe

Das Rhein-Main-Gebiet sei inzwischen wie ein Treffpunkt der Wölfe aus dem Norden und dem Süden, meinen die Experten. Der Rhein sei allerdings eine Grenze für die Tiere, die sie nur selten überquerten.