In Mainz ist Wohnraum knapp. Jedes Jahr kommen im Schnitt 2.000 Einwohner hinzu, vor allem Studierende und junge Berufstätige zieht es in die Universitätsstadt. Gleichzeitig stehen nirgendwo im Land so wenige Wohnungen leer wie in Mainz.

Florian Klein sucht schon seit vier Monaten eine zwei- bis drei Zimmerwohnung in Mainz. Er ist 37 Jahre alt und arbeitet als Cutter beim Fernsehen. Für sich alleine eine kleine Wohnung zu finden, die einigermaßen bezahlbar ist - quasi unmöglich. "Einmal hatte ich sogar eine Zusage", erzählt er. Er sei nachgerückt, weil jemand abgesagt hat. Aber die Vermieter hätten die Wohnung dann einfach um 100 Euro teurer angeboten, als ursprünglich angekündigt. "Das kann ich mir nicht leisten."

Sabine Poßmann-Heck arbeitet in der Pflegebranche und hat für einen ihrer Mitarbeiter nach einer Wohnung gesucht, weil er einfach nichts gefunden hat. "Er hat eine Familie mit einem kleinen Kind - das hat vielen Vermietern nicht gefallen." Schließlich veröffentlichte sie im Internet eine Suchanzeige. "Ich vermittle als Kollegin und Vorgesetzte", schreibt sie da. "Ich wünsche mir, dass er mit seiner Familie zur Ruhe kommen kann und er uns erhalten bleibt und nicht wegziehen muss." Doch auch daraufhin hat er keine Wohnung gefunden.

Megatrend vom Umland in die Stadt

Der Mainzer Immobilienmakler Michael Walczuch erklärt sich den Wohnungsmangel so: "Es gibt in Mainz einen Megatrend vom Umland in die Stadt. Die kurzen Wege, die guten Anbindungen und das Lifestyle-Feeling Stadt tragen dazu bei." Außerdem seien früher Paare mit Mitte 60, wenn die Kinder aus dem Haus ausgezogen sind, im Haus geblieben. "Heute ist das nicht so. Es gibt viele Freizeitaktivitäten, die man machen möchte und die man sich offensichtlich leisten kann." Das gehe besser in der Stadt.

Mangelware in Mainz: bezahlbare Wohnungen SWR Gesa Walch

5.500 neue Wohnungen in Mainz

Die Stadt arbeitet an dem Problem. Bis 2025 sollen 5.500 Wohnungen entstehen. Eines der größten Projekte: Das Heilig-Kreuz-Viertel auf dem ehemaligen Gelände des Computerherstellers IBM. Allein hier sollen 2.200 Wohnungen gebaut werden, die ersten können schon dieses Jahr bezogen werden. Dazu kommen Lebensmittelgeschäfte und eine Kita.

Die Stadt Mainz hat sich eine Quote für geförderten Wohnraum auferlegt. Mindestens 25 Prozent der neu gebauten Wohnungen soll gefördert werden – für Mieter mit geringem Einkommen. Auch im Heilig-Kreuz-Viertel ist das so. "Das ist trotzdem nichts für mich - zu teuer", sagt ein Bauarbeiter, der dort Bagger fährt. Er wohne lieber auf dem Land, das sei deutlich günstiger und grüner.

Mieten in Mainz am teuersten

Mainz ist die Stadt mit den teuersten Mieten in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz lag die durchschnittliche Miete in Mainz im Jahr 2019 bei 11,45 Euro - Tendenz steigend. Vor allem Studenten sind wegen der hohen Mietpreise im vergangenen Jahr in Mainz mehrfach auf die Straße gegangen und haben mehr finanzielle Unterstützung vom Land gefordert.

Stadt fördert Baugemeinschaften

Doch der angespannte Wohnungsmarkt macht auch kreativ. Viele alternative Wohnprojekte sind entstanden. So unterstützt die Stadt zum Beispiel Baugemeinschaften. Das sind Privatpersonen, die sich zusammen tun, um gemeinsam zu bauen - und eine besondere Form der Nachbarschaft pflegen wollen. Die Baugemeinschaften werden von der Stadt beraten und bei der Grundstücksvergabe bevorzugt.

Eine solche Baugemeinschaft ist zum Beispiel Z.WO - Zusammen Wohnen. Auch sie baut im Heilig-Kreuz-Viertel. "Wir schaffen passenden Wohnraum für jede Lebensphase. Leben mit kleinen Kindern, mit großen Kindern, als Single, als Paar, jung, alt, in einer Cluster-Gemeinschaft", heißt es auf der Internetseite, wobei Cluster eine Art Luxus-Wohngemeinschaft ist. Geplant ist eine Wohnungsrotation: Kommen Kinder, zieht man in eine größere Wohnung, sind die Kinder aus dem Haus, zieht man wieder in eine kleinere. Die Baugemeinschaft hat sich als Genossenschaft organisiert - eine Ansage an den Wohnungsmarkt: "Als Genossenschaft entziehen wir unsere Grundstück und unseren Wohnraum der spekulativen Verwertung auf dem Immobilienmarkt."

Baugemeinschaften in Mainz vernetzen

Claus-Uwe Witzel vom Stadtplanungsamt der Stadt Mainz begrüßt solche Baugemeinschaften. "Durch solche Projekte hat man auch eine größere Chance für die Durchmischung eines Wohnquartiers", sagt er. Es gehe aber auch um bezahlbaren Wohnraum. "Wenn eine Baugemeinschaft ein Grundstück kauft, zahlt sie nur einmal Grunderwerbssteuer und nicht nochmal auf das Gebäude."

Noch seien Baugemeinschaften in Mainz eine Nische. "Wir sind froh über jedes Projekt. Vielleicht braucht es ein Baugemeinschaftsprojekt mit Strahlwirkung. Das schafft ein Netzwerk und gibt Mut", sagt Witzel. Zum Netzwerken soll es bei einem Wohnprojektetag im Zentrum für Baukultur in Mainz bald Gelegenheit geben. Eigentlich sollte er am Samstag stattfinden, wurde jedoch wegen der Coronakrise auf die zweite Jahreshälfte verschoben.