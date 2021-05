In Mainz gibt es rund 5.600 Wohnungen zu wenig. Das geht aus einer Wohnungsmarktanalyse von 2019 hervor, die die Stadt am Dienstag vorgestellt hat. Hauptgrund für den fehlenden Wohnraum ist laut Studie, dass Mainz in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen ist. So sei zum Beispiel der Quadratmeterpreis einer Mietwohnung seit 2012 um mehr als zwei Euro auf durchschnittlich über elf Euro gestiegen. Positiv bewertet die Wohnungsmarktanalyse, dass die Stadt bereits mehrere Projekte angefangen habe. Rund 12.000 neue Wohnungen sollen unter anderem im Heiligkreuzviertel in Weisenau und auf der Frankenhöhe in Hechtsheim entstehen. Das könne dazu führen, dass bis spätestens 2030 ausreichend Wohnungen vorhanden wären. Voraussetzung sei aber, dass konsequent weiter gebaut werde. Denn laut Analyse wird Mainz auch zukünftig weiter wachsen.