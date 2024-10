Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Altstadt ist am Dienstagabend eine 43-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde aus ihrer brennenden Wohnung im vierten Stock gerettet und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr hat den Brand am Abend gelöscht. Sie konnte verhindern, dass die Flammen vom vierten Stock aus auf weitere Wohnungen übergreifen. Warum es gebrannt hat, ist noch nicht klar.