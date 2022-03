Rheinhessische Kommunen bitten Bürger um Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge

Tausende fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Wo könnten sie in Mainz, Bingen, Worms oder Bad Kreuznach unterkommen?

Die Stadt Mainz rechnet mit einem großen Zustrom von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern in den kommenden Tagen. Unterkünfte für die Menschen würden an verschiedenen Stellen in der Stadt vorbereitet, etwa in der ehemaligen Housing Area in Mainz-Gonsenheim, aber auch an anderen Orten.

Ferienwohnungen oder ähnliches zur Verfügung stellen

Darüber hinaus ruft die Stadt aber auch Bürgerinnen und Bürger auf, Ferienwohnungen, leerstehende Wohnungen oder ähnliches zur Verfügung zu stellen. Wer das kurzfristig könne, solle sich bitte bei der Stadt Mainz melden. Eine weitere Möglichkeit, privaten Wohnraum anzubieten, gebe es über das ukrainische Generalkonsulat in Frankfurt unter folgender Mailadresse: 61224calendar@gmail.com.

"Wir wollen den Menschen Schutz und Sicherheit bieten, wo wir können. Das ist unsere Verpflichtung. Bitte helfen Sie, wo Sie nur können."

Sozialdezernent Eckart Lensch bekräftigt: "Der Krieg in der Ukraine berührt uns als einzelne Menschen und als Stadt. Unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen und Ihnen das zu bieten, was Sie in Ihrer Heimat auf der Flucht vor dem Krieg aufgeben mussten: eine Unterkunft, Sicherheit und die Möglichkeit sich ohne Angst in Ihrem Umfeld zu bewegen."

Auch Bad Kreuznach rechnet mit Flüchtlingen

Auch die Kreisverwaltung Bad Kreuznach rechnet damit, dass mehr Menschen aus der Ukraine in der Region Schutz suchen werden. Deshalb sammelt die Kreisverwaltung bereits Wohnraumangebote. Diese können per E-Mail an das Büro der Landrätin unter sandra.bollenbach@kreis-badkreuznach.de gemeldet werden.

In der Nacht sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um drei Frauen und fünf Kinder. Sie sollen vorerst bei Privatleuten untergebracht werden. Engagierte Bürger und Bürgerinnen hatten die Frauen und Kinder an der polnisch-ukrainische Grenze abgeholt. Zusammen mit anderen Helfern kümmern sie sich nun darum, dass sie für die erste Zeit genügend Essen und Kleidung haben.

Bingen: erste Flüchtlinge aus der Ukraine bereits angekommen

Die Stadt Bingen hat ebenfalls einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger gerichtet, Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Erste Flüchtlinge seien bereits in der Stadt angekommen. Freie beziehungsweise freiwerdende Wohnungen sollten vordringlich zur Unterbringung von Frauen und Kindern aus der Ukraine bereitgestellt werden. Die Stadtverwaltung prüfe außerdem, welche städtischen Gebäude eventuell für die Unterbringung von Flüchtenden in Frage kommen.

Worms richtet Hotline ein

In Worms hat die Stadt eine Info-Hotline eingerichtet. Dort können sich Wohnungsbesitzerinnen und Besitzer melden, die Wohnraum anbieten wollen. Zunächst müssten sich laut Stadtverwaltung aber Bund und Länder einigen, wie die Flüchtlingsaufnahme funktionieren soll. Die Landesintegrationsministerin, Katharina Binz, habe für Dienstagnachmittag alle rheinland-pfälzischen Oberbürgermeister und Landräte zu einer Telefonkonferenz eingeladen.

Besser Geld- als Sachspenden

Nach Angaben der Stadt Mainz würden momentan laut verschiedener Hilfsorganisationen keine Sachspenden benötigt. Geldspenden an bekannte Organisationen unterstützten die aktuellen Vorhaben zielgerichteter, da sie zum Kauf von Babynahrung, Hygieneprodukten, Powerbanks und anderen Bedarfsgegenständen eingesetzt werden könnten.

EU nimmt Flüchtlinge zurzeit unbürokratisch auf

Wegen des Kriegs in der Ukraine sind nach Angaben der UNO bisher mehr als 600.000 Menschen ins Ausland geflüchtet. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gab die Zahl der Geflüchteten aktuell mit mehr als 660.000 an. Diese Zahl steige aber "exponentiell" an. Die meisten Menschen flüchten Richtung Westen in Nachbarländer wie Polen, Ungarn oder die Slowakei. Die EU-Länder nehmen ukrainische Flüchtlinge derzeit unbürokratisch auf.