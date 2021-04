Die Mainzer Polizei hat am Dienstagmorgen die Wohnung eines 38-jährigen Mannes in Mainz nach Drogen durchsucht und Marihuana, Haschisch und Amphetamine beschlagnahmt. Zuvor hatte der Mann sich im Internet Kokain bestellt, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings wurde der Brief mit den Drogen von der Polizei abgefangen, anschließend durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Mannes. Der Mann muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.