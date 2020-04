per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Wörrstadt ist am Mittwoch ein Autofahrer verletzt worden. Der 38-jährige Mainzer war zuvor vor einer Kontrolle der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim geflohen - offenbar weil er einiges auf dem Kerbholz hat.

Laut Polizei fiel der Fahrer der Streifenbesatzung auf der A61 auf, weil er sehr dicht auf ein anderes Auto aufgefahren war. Auf der A63 lotsten die Polizisten den Mann dann zu einem Mitfahrerparkplatz bei Biebelnheim. Der Autofahrer schien dem auch Folge zu leisten. Kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz wendete er aber, gab Gas und fuhr wieder auf die Autobahn. Dort verlor ihn die Streife nach eigenen Angaben aus den Augen, weil der 38-Jährige viel zu schnell und zum Teil über den Standstreifen fuhr.

Gegen Leitplanke geprallt

An der Anschlussstelle Wörrstadt fuhr der Autofahrer dann ab, touchierte bei einem Überholmanöver ein anderes Auto, verlor die Kontrolle über seinen Wagen, raste über einen Kreisel und prallte schließlich in die Leitplanke. Dabei wurde er leicht verletzt, er wurde in die Mainzer Universitätsmedizin gebracht.

Fahrer polizeibekannt

Laut Polizei ist der Mann schon mehrfach strafrechtlich aufgefallen. Er besitzt keinen Führerschein, außerdem ist der Unfallwagen nicht zugelassen. In dem Auto fanden die Polizisten unter anderem Bankkarten, die dem Fahrer nicht gehören. Außerdem wurde ein Schlagstock sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann. Neben der Anzeige wegen des Unfalls müsse der Mainzer auch mit weiteren Strafanzeigen rechnen, so die Polizei.