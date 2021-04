Bei einem Verkehrsunfall auf der B420 bei Wörrstadt sind am Mittwochmorgen rund 300 Liter Wein ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei seien die zwei Weinfässer auf einem Autoanhänger in einer scharfen Kurve verrutscht, sodass der Anhänger durch die Gewichtsverlagerung umgekippt sei. Rund die Hälfte des Weins in den Fässern sei dann auf die Straße gelaufen. Mittlerweile sei der Wein aber in die Kanalisation gelaufen, so ein Polizeisprecher. Die B420 war wegen der Aufräumarbeiten für rund eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.