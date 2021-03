Video-Chat statt Präsenzbesuch in der JVA Rohrbach

Corona macht's möglich: In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach in Wöllstein (Landkreis Alzey-Worms) können die Gefangenen künftig per Internet mit ihren Angehörigen Kontakt halten.

Die Corona-Pandemie geht auch nicht spurlos am Alltag hinter Gittern in der JVA Rohrbach vorbei: Für die Insassen gibt es nur streng reglementierte Besuche. Gemeinsame Freizeitbeschäftigungen der Häftlinge finden nicht mehr statt. Deswegen hat die Gefängnisleitung nun beschlossen, neue Wege in der Kommunikation zu gehen. Ab Dezember können die Häftlinge entscheiden, ob sie statt Besuchen lieber per Internet mit ihren Angehörigen sprechen wollen. Bislang durften das laut Gefängnisleitung nur Insassen, die Kinder haben. Ab Dezember werden dann auch alle anderen Gefangenen über Video-Telefonie im Internet mit ihrer Familie und ihren Freunden telefonieren können. Das soll die erlaubten Besuche ersetzen. Für beides gilt eine Gesprächsdauer von einer Stunde im Monat. Generell gilt für Besuche in der JVA Rohrbach derzeit: Es darf nur eine Person kommen. Außerdem findet das Gespräch hinter einer Plexiglas-Scheibe und mit Mund-Nasen-Schutz statt. Da die gemeinsamen Freizeitbeschäftigungen im Gefängnis wegen der Pandemie seit Monaten wegfallen, hat die Gefängnisleitung außerdem die täglichen Telefonzeiten verlängert. So darf ein Gefangener mit Familienmitgliedern und bei einem besonderen Anlass jetzt täglich eine halbe Stunde lang telefonieren, statt bisher eine Viertelstunde. In der JVA Rohrbach sind derzeit rund 500 Menschen inhaftiert, 400 Männer und 100 Frauen.