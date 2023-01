Es gibt wohl nur wenige Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die ein Traumhaus in Afrika geerbt haben. In Wöllstein, Kreis Alzey-Worms, ist man nun im Besitz eines Ferienhauses in Kenia. SWR-Reporterin Damaris Diener berichtet.

Sendung am Mi. , 18.1.2023 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz