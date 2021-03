Nach einer großangelegten Suche konnte die Polizei am Wochenende einen 62-jährigen demenzkranken Wormser wieder auffinden. Laut Polizei hatte seine Frau ihn am Samstagmittag als vermisst gemeldet. Er war mit dem Rad in Richtung Rhein unterwegs gewesen. Die Polizei suchte mit Spürhunden, Drohnen und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann. Eine Polizeistreife fand den 62-Jährigen dann unverletzt in Speyer. Seine Frau konnte ihn dort von der Polizeiwache abholen.