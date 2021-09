per Mail teilen

Eine Hochzeitsgesellschaft in der Wormser Innenstadt hat am Samstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamte mitteilen, veranstalteten die Gäste einen Autokorso, tanzten auf der Straße und feuerten schließlich Schüsse aus einem Wagen ab. Die Polizei stoppte den Konvoi und durchsuchte die Autos. In einem Wagen haben die Beamten eine Schreckschusswaffe mit Munition gesichert. Auf den Schützen kommt jetzt ein Strafverfahren zu.