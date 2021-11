Polizist bekommt Luther-Medaille

per Mail teilen

Der Wormser Polizist Thomas Lebkücher ist mit der Luther-Medaille der evangelischen Kirche ausgezeichnet worden. Lebkücher erlangte im April bundesweit Bekanntheit, als er einer Gruppe von Corona-Leugnern die Stirn bot und diese unter anderem mit Bibelzitaten in ihre Schranken wies. Ein Video im Internet wurde millionenfach angeschaut. Bei der Verleihung der Medaille hieß es, der Polizist aus Worms habe in der Diskussion mit den sogenannten Querdenkern Standhaftigkeit, Diplomatie und Fachwissen bewiesen. Lebkücher sei in diesem Moment als engagierter Christ aufgetreten.