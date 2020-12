Nach Angaben aus der Stadtverwaltung befindet sich der Wormser Oberbürgermeister Kessel in intensiven Gesprächen mit dem Betriebsrat von Kaufhof und dem Besitzer der Immobilie. Demnach ist geplant, die unteren Stockwerke des Kaufhof-Gebäudes wieder an Einzelhändler zu vermieten. Dort könnten ehemalige Kaufhof-Mitarbeiter wieder einen Job finden. Außerdem hat Kessel einen Brief an Bundesarbeitsminister Heil geschrieben und ihn gebeten, die Transfergesellschaft von sechs auf zwölf Monate zu verlängern.