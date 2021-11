In Worms soll Grundsteuer B deutlich erhöht werden

per Mail teilen

Die Stadt Worms wird wahrscheinlich die Grundsteuer B erhöhen. Im Schnitt könnte die Erhöhung bei 17 Prozent liegen.

Nach einer knappen Abstimmung hat dies der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt entschieden. Der Stadtrat muss diesem Beschluss noch zustimmen. Demnach wird der Hebesatz der Grundsteuer B um 80 Punkte auf 550 Prozent erhöht. Diese Erhöhung wird, Berechnungen der Verwaltung zufolge, etwas mehr als drei Millionen Euro in die Stadtkasse spülen. Zehn Mitglieder des Ausschusses stimmten für eine solche Erhöhung, sieben dagegen. CDU und SPD argumentierten, dass die hoch verschuldete Stadt diese Einnahmen dringend brauche.

Kleinere Fraktionen gegen Erhöhung

Grüne, AfD, Freie Wähler und die FDP lehnen die Erhöhung der Grundsteuer B ab. Es gebe andere Einsparmöglichkeiten. So solle die Stadt beispielsweise das Nibelungen-Museum aufgeben. Dies verschlinge jedes Jahr 600.000 Euro. Einen entsprechenden Antrag der Freien Wähler lehnte der Ausschuss allerdings ab. Auch Jürgen Neureuther, FDP-Fraktionschef im Wormser Stadtrat, sieht weitere Einsparmöglichkeiten und hat sich daraufhin dafür ausgesprochen, erneut mit der ADD in Verhandlungen zu treten.

Um Kosten zu verringern: mehrere Parteien forderten, das Nibelungenmuseum aufzugeben picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Nachteile für Mieter befürchtet

Eine Erhöhung der Grundsteuer B würde der Stadt zwar mehr als drei Millionen Euro pro Jahr bringen, würde aber gleichzeitig Mieter mehr belasten. Davon gehen zumindest die Grünen aus. Sie befürchten, dass Eigentümer von Mehrfamilienhäusern oder Mietwohnungen die Mehrbelastung durch die Grundsteuer auf ihre Mieter umlegen. Das sei wenig sozial, heißt es von den Grünen. Auch der Mieterschutzverein in Worms hat die Erhöhung zur Kenntnis genommen und will sich im Laufe des Tages äußern.

Was ist die Grundsteuer B? Grundstücksbesitzer müssen in Deutschland Steuern zahlen, sie ist eine der ältetesten bekannten Steuerarten. Die Grundsteuer B ist eine Abgabe auf bebaute und unbebaute Grundstücke (für landwirtschaftliche Betriebe gilt die Grundsteuer A). Berechnet wird die Grundsteuer B - vereinfacht ausgedrückt- aus der Kombination des Einheitswertes und dem sogenannten Hebesatz. Der Einheitswert wird vom Finanzamt festgelegt und bezieht sich unter anderem darauf, ob das Grundstück bebaut ist oder nicht. Damit verrechnet wird ein sogenannter Hebesatz, den die Kommunen festlegen und bei dem es regional erhebliche Unterschiede geben kann. Die Kommunen sind auch die Empfänger der Steuereinnahmen. Zahlen muss die Grundsteuer jeder Grundstücksbesitzer. Es ist aber zulässig, dass Grundstücks- bzw. Hauseigentümer die Grundsteuer auf ihre Mieter umlegen. Dies wird dann über die Nebenkosten abgerechnet

CDU kritisiert Grüne

Vor der Entscheidung durch den Ausschuss übte Klaus Karlin, Fraktionsvorsitzender der CDU, massive Kritik an David Hilzendegen von den Grünen. Dieser hatte zwar gegen die Erhöhung argumentiert, gleichzeitig aber angekündigt, dass sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten werde. "Sie stehlen sich damit aus der Verantwortung“, wetterte Karlin. Am Ende stimmten die Grünen dann gegen eine entsprechende Erhöhung.

„Erhöhung der Grundsteuer unumgänglich“

CDU und SPD verteidigten die Erhöhung der Grundsteuer B. Werde die Steuer nicht angehoben und Mehreinnahmen generiert, müsste die Stadt die sogenannten freiwilligen Leistungen einfrieren. Das betrifft Ausgaben etwa für Schwimmbäder oder Büchereien. Solange das Land nicht mehr Geld für die Stadt Worms bereitstelle, habe man keine andere Wahl. Was die Finanzierung durch das Land betrifft, herrschte im Ausschuss weitgehend Einigkeit. Worms ist nach Ansicht der Mehrheit gerade bei den sozialen Ausgaben chronisch unterfinanziert.

ADD spricht Ausschussmitgliedern ins Gewissen

Bereits vergangene Woche war der Haupt- und Finanzausschuss in Worms zusammengekommen, um über den Haushalt des kommenden Jahres zu beraten. Dieser sah ein Minus von rund 19 Millionen Euro vor. Eine Vertreterin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die gestern ebenfalls anwesend war, ermahnte daraufhin die Ausschussmitglieder mehr Einnahmen zu generieren – etwa durch die Erhöhung der Gewerbesteuer – und weniger Ausgaben zu tätigen. Die Verwaltung überarbeitete daraufhin den Haushaltsentwurf noch einmal. Das Ergebnis waren neue Kalkulationen und Einsparungen, unter anderem bei den Sitzungsgeldern oder bei den Ausgaben des OB-Büros. Der Haushaltsentwurf, in den aktuell nun Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Grundsteuer B eingerechnet sind, sieht nun ein Minus von knapp unter zehn Millionen vor. Aus dem Rathaus ist zu hören, dass die ADD so den Haushalt vielleicht durchwinken könnte.