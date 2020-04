Beim Brand eines Einfamilienhauses in Worms-Abenheim ist am Sonntagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei waren die drei Bewohner durch den Feuerschein im Innenhof des Anwesens geweckt worden. Sie entdeckten, dass dort Möbel und eine Mülltonne in Brand standen. Die drei Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, bevor es komplett in Flammen stand. Die Feuerhwer konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen - die Ursache ist unklar. Der Sachsschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.