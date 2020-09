Die Stadt Worms und das Wormser Gesundheitsnetzwerk versuchen wieder über das sogenannte Ärztewochenende junge Ärzte nach Worms zu holen. Zum ersten Mal findet das Ärztewochenende im Internet statt.

Es geht darum, angehende aber auch bereits fertige Fachärzte über ihre Perspektiven in Worms zu informieren - angefangen bei der der Wohnungssuche bis zu den Möglichkeiten, in eine bestehende Arztpraxis einzusteigen. Interessierte Mediziner können deshalb in diesem Jahr die Stadt Worms virtuell kennenlernen, Fragen rund um eine Niederlassung online stellen und Berichten von Wormser Ärzten zuhören. Die Stadt hat den Mangel an Ärzten bereits vor Jahren erkannt und deshalb, zusammen mit dem Wormser Gesundheitsnetzwerk, dieses sogenannte Ärztewochenende ins Leben gerufen.