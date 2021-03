Nach den guten Wahlergebnissen von Bündnis 90/Die Grünen bei der Landtagswahl, gibt es Spekulationen über die Besetzung der Ministerposten. Ein Name taucht immer wieder auf: Katrin Eder, derzeit Umwelt- und Verkehrsdezernentin in Mainz.

Eder zeigte sich höchst erfreut über das gute Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen am Sonntag. Zu den Spekulationen, sie könnte als Ministerin in den Landtag einziehen, wollte sie sich aber nicht äußern. Dazu könne sie derzeit wirklich nichts sagen, so Eder auf SWR-Anfrage. Ihre Amtszeit als Umwelt- und Verkehrsdezernentin in Mainz endet im Jahr 2026.

Als Höfken-Nachfolgerin gehandelt

Der Name der Grünen-Politikerin wurde schon vergangenes Jahr als Nachfolgerin von Ulrike Höfken gehandelt. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin war am 31.12. 2020 zurückgetreten. In ihrem Ministerium wurden laut Gericht über Jahre Beförderungen "grob rechtswidrig" durchgeführt. Schon damals galt Eder als heiße Kandidatin auf Höfkens Nachfolge, wollte sich aber schon damals zu den Spekulationen nicht äußern. Die Amtszeit von Katrin Eder in der Landeshauptstadt läuft noch bis zum Jahr 2026.

Köbler: Erst Koalitions-Verhandlungen

Auch jetzt ist man offenbar bei den Grünen darauf bedacht, Regierungsverhandlungen mit der SPD und der FDP im Land nicht mit Spekulationen über Namen zu gefährden. Der Ortsvorsteher der Mainzer Oberstadt und Landtagsmitglied, Daniel Köbler, sagte: "Erst werden wir Gespräche führen, ob die Ampel-Koalition im Land fortgesetzt wird. Dann geht es um die verschiedenen Ministerien und erst danach kommen Namen ins Spiel." Das, so Köbler, könne aber noch einige Wochen dauern.

Gleiches ist auch von der Fraktionssprecherin im Mainzer Stadtrat, Sylvia Köbler-Gross, zu hören. "Jetzt freuen wir uns erstmal über das gute Ergebnis bei der Wahl, vor allem auch in Mainz, und dann warten wir die Gespräche mal ab." Einer Fortsetzung der Ampel-Koalition stehe vermutlich nicht viel im Wege, so Köbler-Gross.

Binz gewinnt Direktmandat

Bei den Landtagswahlen schafften die Grünen ein Novum. Erstmals gewann mit Katharina Binz eine Grünen-Politikerin ein Direktmandat in Rheinland-Pfalz. Sie setze sich im Wahlkreis Mainz I gegen ihren Konkurrenten Johannes Klomann von der SPD durch.