Winzer setzen auf Eiswein

In Rheinhessen und an der Nahe haben in diesem Jahr deutlich mehr Winzer Flächen für die Eisweinlese gemeldet. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer haben 79 Betriebe Eiswein angemeldet. Das seien mehr als doppelt viele Betriebe wie im letzten Jahr, die auf frostige Nächte setzten, die die Trauben am Stock gefrieren lassen.

Insgesamt seien fast 90 Hektar Fläche für die beiden Anbaugebiete für die Eisweinlese gemeldet worden, mehr als im vergangenen Jahr für alle Weinbaugebiete in Rheinland-Pfalz insgesamt. Nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer könnten die recht guten Voraussetzungen und die erfolgreiche Eisweinlese im vergangenen Jahr die Winzer motiviert haben, zunehmend auf Eiswein zu setzen.