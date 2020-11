Ein Vater und sein Sohn müssen sich in Bad Kreuznach wegen Verstößen gegen das Weinstrafrecht verantworten. Der Vater soll die Strippen gezogen haben.

Zum Prozessauftakt haben sich die beiden Angeklagten nicht geäußert. Was allerdings daran liegt, dass das Gericht einen Verständigungsvorschlag gemacht hat. Wenn die Angeklagten tragfähige Geständnisse ablegen, könnte der Vater mit einer Freiheitsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren rechnen, die auf Bewährung ausgesetzt würde – und sein Sohn käme mit einer Geldstrafe davon.

Der Verteidiger des Vaters hat signalisiert, dass dieser den Vorschlag annehmen will. Er werde also auch ein Geständnis ablegen. Die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht zu dem Vorschlag geäußert. Das will sie nach eigener Aussage erst am nächsten Prozesstag tun.

Konventioneller Zucker im Bio-Wein

Die Anklage wirft den beiden Männern Betrug bei der Herstellung und Vermarktung ihrer Weine vor. Sie hätten unter anderem konventionellen Zucker zur Süßung von Weinen verwendet, die sie dann als Bio-Weine verkauften. Um das zu verschleiern, sollen sie bei einer Betriebskontrolle auch eine gefälschte Rechnung über den Bezug von Bio-Zucker vorgelegt haben.

Außerdem wird ihnen vorgeworfen, falsche Angaben zu den Lagen und zum Alkoholgehalt gemacht oder Weinen unerlaubt Wasser entzogen zu haben.

Vater mehrfach vorbestraft

Der Vater soll die wesentlichen Entscheidungen getroffen haben. Er ist mehrfach vorbestraft. Im Vorfeld des Prozesses soll er die Vorwürfe bestritten haben.