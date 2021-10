Winzer mit Lese zufrieden

Die Weinlese in Rheinhessen und an der Nahe kommt gut voran. Das teilte der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd mit. Die Winzer seien mit der Qualität und der Menge dieses Jahr zufrieden. Andere Weinanbaugebiete hätten aufgrund von Pilzbefall und Hagelschäden mehr Einbußen, so ein Sprecher des Verbandes. Er geht davon aus, dass die Hauptlese in der Region noch bis Mitte nächster Woche weitergeht. Mitte September hatten die meisten Winzer damit begonnen, ihre Trauben zu ernten. Rheinhessen ist mit 27.000 Hektar das größte, deutsche Weinanbaugebiet. Zu rund einem Drittel wird Rotwein produziert, zu zwei Dritteln Weißwein.