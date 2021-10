Wintersemester an Uni Mainz beginnt mit vielen Präsenzveranstaltungen

An der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) in Mainz startet am Montag das Wintersemester. Nach eineinhalb Jahren Online-Unterricht dürfen die meisten Studierenden wieder zurück auf den Campus.

Nach Angaben der JGU Mainz können rund 80 Prozent der Lehrveranstaltungen dieses Semester wieder in Präsenz stattfinden. Darunter seien vor allem Lehrveranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmenden. Außerdem würde es hybride Lehrveranstaltungen geben, bei denen Teilgruppen vor Ort erscheinen könnten. Sehr große Vorlesungen würden in der Regel rein digital angeboten. "Wir freuen uns, dass wir unseren rund 30.500 Studierenden dann überwiegend Veranstaltungen in Präsenz auf dem Campus anbieten können", teilt die Kanzlerin der JGU, Waltraud Kreutz-Gers, mit. Vor allem den Erstsemestern werde so ermöglicht, sich gegenseitig kennenzulernen und austauschen zu können. Nach eineinhalb Jahren Online-Unterricht kehrt das Leben auf den Mainzer Campus zurück. SWR Studierende freuen sich über Präsenz-Lehre Viele der Studierenden sind froh, endlich wieder in die Uni gehen zu dürfen. "Die Qualität der Kurse hat teils sehr gelitten", sagt der Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) in Mainz, Carlo Brauch. "Von daher ist es höchste Zeit, dass wieder möglichst viele Präsenzveranstaltungen abgehalten werden." Hierfür gilt wie an allen Hochschulen in Rheinland-Pfalz die 3G-Regel. Das heißt, in Präsenz studieren darf nur, wer entweder geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Das gilt laut JGU auch, wenn man Arbeitsplätze auf dem Campus nutzen möchte. Die Einhaltung der 3G-Regel werde stichprobenartig kontrolliert. 3G-Regel, Abstand und Maske Als Testnachweis gilt laut Uni ein Corona-Schnelltest, der von geschultem Personal durchgeführt werden muss. Selbsttests sind laut der Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz aktuell nicht erlaubt. Dagegen hatte vergangene Woche ein Student der TH Bingen einen Eilantrag vor dem Mainzer Verwaltungsgericht eingereicht. Nach Angaben der JGU gelten außerdem Masken- und Abstandspflicht. Die Maske müsse auch während der Vorlesung getragen werden. Um eine digitale Kontakterfassung zu ermöglichen, könnten Studierende die JGU-App nutzen und sich mithilfe von QR-Codes in die jeweiligen Räume einchecken. 10 Prozent weniger Erstsemester Insgesamt erwartet die JGU nach eigenen Angaben zum Wintersemester rund 30.500 Studierende. Demnach hätten sich voraussichtlich rund 10 Prozent weniger Erstsemester eingeschrieben als in den vergangenen Jahren. Damit treffe der bundesweite Trend, dass immer weniger Menschen ein Studium beginnen, die JGU "in besonderem Maß", so JGU-Kanzlerin Kreutz-Gers. Auch sei das Interesse nach einem Masterstudium geringer als sonst. "Ob dies ein dauerhaftes oder ein pandemiebedingt temporäres Thema ist, muss noch analysiert werden." Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.