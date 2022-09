Solidarfonds läuft an: Rüdesheim will Windräder bauen lassen

per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Rüdesheim stellt fünf Flächen als Standort für Windkraftanlagen zur Verfügung. Davon profitieren auch andere Gemeinden.

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rüdesheim (Landkreis Bad Kreuznach) hat am Mittwochabend entschieden, 900 Hektar Flächen für die Windkraftanlagen auszuweisen. Zwei dieser Flächen liegen bei Waldböckelheim, zwei auf dem Gauchsberg und eine in Duchroth.

Solidarfonds für alle Ortsgemeinden

Wenn auf diesen fünf Flächen die Windräder in Betrieb gehen, dann sollen alle 32 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim von den Pachteinnahmen profitieren. Dafür wurde vor einigen Wochen ein Solidarfonds gegründet, in den 25 Prozent der Pachteinnahmen fließen werden. Alle Ortsgemeinden bis auf Hargesheim sind dem Fonds inzwischen beigetreten.

Zustimmung in Hargesheim gilt als sicher

In Hargesheim wird in der kommenden Woche über einen Beitritt abgestimmt. Im Ortsgemeinderat gilt eine Mehrheit dafür als sicher. Hargesheim hat keine geeigneten Flächen für Windkraftanlagen. Die Gemeinde würde also ausschließlich von den Einnahmen des Solidarfonds profitieren.