Notunterkunft für Asylsuchende in Windesheim

Der Kreis Bad Kreuznach richtet in Windesheim eine Notunterkunft für Asylsuchende ein. Nach Angaben des Kreises sind in der ehemaligen Naheland-Schule rund 50 Wohnplätze geplant. Auf dem freien Markt seien kurzfristig zu wenig Wohnräume verfügbar, so Landrätin Bettina Dickes (CDU). Die ersten provisorischen Schlaf- und Aufenthaltsräume könnten bereits nach Weihnachten bezogen werden. Der reguläre Betrieb soll dann ab Januar laufen. Das Gebäude war schon einmal als Notunterkunft für Asylsuchende genutzt worden.