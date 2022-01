Im Rheingau-Taunus-Kreis hat es innerhalb eines Tages acht Wildunfälle gegeben. Wie die Polizei meldet, passierten die Unfälle unter anderem in Eltville, Niedernhausen und Lorch. In den meisten Fällen sei das Tier an der Unfallstelle verendet. Die Autofahrerinnen und -fahrer sowie ihre Mitinsassen verletzen sich nicht. Nach Polizeiangaben entstand durch die Wildunfälle an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden rund 12.000 Euro.