Wilde Verfolgungsjagd durch Innenstadt von Worms

Die Wormser Polizei wollte zwei Männer in einem Auto kontrollieren. Doch die gaben Gas und türmten mit Tempo 100 mitten durch die Stadt. Den Grund für ihre Flucht entdeckten die Beamten im Kofferraum.

Es war um kurz nach Mitternacht, in der Nacht auf Donnerstag, als die Polizei in Worms nach eigenen Angaben eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Doch als die Beamten Blaulicht und das Anhaltesignal "STOPP POLIZEI" einschalteten, trat der Fahrer aufs Gaspedal und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Erst Reifen geplatzt, dann Ausweis verloren

Mit einer Geschwindigkeit von nahezu 100 km/h raste der Mann durch die Güterhallenstraße und blieb schließlich in einem Kreisverkehr mit dem Vorderrad an der Bürgersteigkante hängen. Dabei platzte der Reifen und das Auto kam in einem Grünstreifen neben der Straße zum Stehen.

Fahrer und Beifahrer stiegen daraufhin aus und wollten zu Fuß weiter fliehen. Der Polizei gelang es jedoch, den Beifahrer zu stellen und festzunehmen. Der Fahrer konnte zwar entkommen. Allerdings verlor er auf der Flucht seine Geldbörse. Da sich darin sein Ausweis befand, kannte die Polizei nun auch seinen Namen.

Einbruchswerkzeug und Gartenschlauch im Auto

Als die Beamten das Fahrzeug der beiden 35 und 32 Jahre alten Wormser durchsuchten, entdeckten sie dann auch den Grund für deren waghalsige Flucht. In dem Auto fanden sich diverse Einbruchswerkzeuge sowie Kanister und ein Gartenschlauch. Offensichtlich hatten es die beiden Beschuldigten darauf abgesehen, Dieselkraftstoff aus geparkten Fahrzeugen zu entwenden, vermutet die Wormser Polizei.

Zudem waren die an dem Fluchtfahrzeug angebrachten Kennzeichen entwendet. Gegen beide Täter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.