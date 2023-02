Mehrere Angriffe auf Mainzer in Wiesbaden

Der vergangene Freitagabend endete für zwei Mainzer schmerzhaft. Sie wurden unabhängig voneinander in Wiesbaden zusammengeschlagen. Einer wurde mit einem Schlagstock attackiert.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 49-Jährige am Freitagabend in der Welfenstraße. Dort fanden in einer Lokalität gleichzeitig zwei Veranstaltungen statt, entsprechend groß sei der Andrang gewesen. Im Getümmel zog laut Polizei ein 18-jähriger Wiesbadener einen Schlagstock und schlug dem Mainzer damit auf den Kopf.

Der Mann wurde verletzt und musste ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei stellte den Schlagstock sicher und nahm die Personalien des 18-Jährigen auf. Er kam zwar auf freien Fuß, gegen ihn läuft aber nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Grundlos angegriffen und verprügelt

Der zweite Fall, bei dem ein Mainzer in Wiesbaden verletzt wurde, geschah wenige Stunden später in der Taunusstraße. Wie die Polizei mitteilt, stand der 32-Jährige mit seiner Begleitung an seinem Auto, als plötzlich eine fünfköpfige Gruppe auftauchte. Ohne Grund seien zwei Männer aus der Gruppe über den Mainzer hergefallen und hätten ihn verprügelt. Auch die Begleiterin sei angegangen, aber offenbar nicht verletzt worden. Der 32-Jährige erlitt nach Polizeiangaben so schwere Verletzungen, dass er vorübergehend ins Krankenhaus musste. Die Täter flüchteten.