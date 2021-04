In einem Feld an der A643 in Wiesbaden-Biebrich ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Nach Angaben der Stadt wurde die 125 Kilo schwere Bombe am Dienstagmittag bei Sondierungsarbeiten für ein Neubaugebiet entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst habe die Bombe gesichert, sie soll am Sonntag entschärft werden. Dafür müssten Gebäude in einem mehrere hundert Meter großen Radius rund um den Fundort evakuiert werden. Wie viele Menschen das betrifft, ist noch unklar. Die Betroffenen werden laut Stadt informiert.