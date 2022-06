Wegen des Starkregens gestern Abend ist die Feuerwehr in Wiesbaden zu mehr als 50 Einsätzen gerufen worden. So mussten nach Angaben der Berufsfeuerwehr vor allem in den Stadtteilen entlang des Rheins zahlreiche Keller ausgepumpt werden. Zudem hätten die Feuerwehrleute in zwei Fällen Bäume und Äste von der Straße entfernt, sowie herausgespülte Gulli-Deckel von der Fahrbahn geräumt. In Mainz gab es wegen des Starkregens nach Angaben eines Sprechers keine Feuerwehreinsätze.