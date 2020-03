Die Stadt Wiesbaden warnt vor Betrügern, die sich mit Schutzanzügen und Mundschutz Zutritt zu Häusern und Wohnungen verschaffen wollen. In Wiesbaden habe es mehrere Fälle gegeben, in denen Unbekannte behauptet hätten, dass sie einen Corona-Test machen müssten - zum Beispiel, weil sich ein Mitbewohner infiziert habe und daher weitere Untersuchungen notwendig seien. Das eigentliche Ziel der Täter sei dabei aber nur, die Opfer abzulenken und Wertgegenstände zu klauen. "Lassen Sie sich nicht verunsichern oder unter Druck setzen. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung", so der Wiesbadener Bürgermeister und Rechtsdezernent Oliver Franz.