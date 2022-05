Wiesbaden muss neuen Standort für Umspannwerk suchen

Der Wiesbadener Energieversorger ESWE Versorgung muss sich auf die Suche nach einem neuen Standort für ein Umspannwerk machen. Grund dafür ist eine Entscheidung der ESWE Verkehr.

Die Verkehrsgesellschaft ESWE Verkehr hat dem SWR mitgeteilt, dass das geplante Umspannwerk doch nicht auf dem eigenen Betriebsgelände in Bahnhofsnähe gebaut wird. Der Sprecher des Unternehmens, Micha Spannaus, sagte, dass die Gründe dafür in der Flottenstrategie lägen.

ESWE Verkehr habe bislang den Kauf von mehreren Batterie-Gelenkbussen angestrebt. Das Unternehmen verfügt bereits über dutzende kleinere Batteriebusse, am Ende des Jahres sollen es insgesamt 120 sein. Nun sei ESWE Verkehr aber vom ursprünglichen Plan abgewichen und wolle künftig statt Batterie-Gelenkbussen Diesel-Gelenkbusse anschaffen, um seine Flotte zu vergrößern.

Halle für Batterie-Gelenkbusse zu klein

Für diese Entscheidung gebe es zwei Gründe. Zum einen, so der Sprecher, seien auf dem Fahrzeugmarkt kaum Batterie-Gelenkbusse verfügbar, zum anderen sei die Halle für Wartungsarbeiten zu klein. Dort würden aktuell bereits die kleineren Batteriebusse instandgehalten. Dafür brauche es besondere Voraussetzungen, weil die Batterien auf dem Dach der Busse lägen. Die größeren Gelenkbusse passten nicht in die Halle.

Umspannwerk sollte Busse mit Strom versorgen

Das Umspannwerk das städtischen Schwesterunternehmens ESWE Versorgung hätte auf dem Betriebsgelände von ESWE Verkehr in der Gartenfeldstraße gebaut werden sollen, um neben tausenden Haushalten auch vor Ort die Busse mit Strom versorgen zu können. Da nun keine größeren Busse angeschafft würden, brauche man auch das Umspannwerk nicht mehr, argumentiert ESWE Verkehr.

Suche nach neuem Standort für Umspannwerk läuft

Diese Entscheidung sei ESWE Versorgung am Montag noch nicht mitgeteilt worden, sagte der Sprecher von ESWE Versorgung, Frank Rolle. Darüber sei man nicht glücklich. Denn die Arbeiten an der Trassenleitung vom Umspannwerk in Bierstadt aus in Richtung Innenstadt liefen bereits seit Monaten. Nun müsse man umplanen und vor allem einen neuen Standort suchen. Das, so Rolle, brauche Zeit und koste Geld. Man hoffe auf die Hilfe der Stadt, um geeignete Grundstücke zu finden.

Wann das neue Umspannwerk gebaut werden kann, ist also unklar. Ursprünglich sollte es im Jahr 2026 in Betrieb gehen. Durch das Werk soll die Stromversorgung von bis zu 25.000 Haushalten in der Wiesbadener Innenstadt gesichert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben von ESWE Versorgung auf mehrere Millionen Euro.

Umwelthilfe fordert Luftreinhalteplan einzuhalten

Die Entscheidung der ESWE Verkehrsgesellschaft, statt auf Batterie-Gelenkbusse auf Diesel-Gelenkbusse zu setzen, stößt bei der Deutschen Umwelthilfe auf Kritik. Robin Kulpa, Experte der Umwelthilfe für städtische Mobilität sagte, er habe zwar Verständnis dafür, dass ESWE Verkehr keine Batterie-Gelenkbusse anschaffe, weil die großen Fahrzeuge schwer zu bekommen seien. Allerdings würden Dieselbusse deutlich mehr Stickoxide ausstoßen.

Da die Verbesserung der Luftqualität ein umfassendes Maßnahmenpaket sei und nicht nur einzelne Bereiche wie den öffentlichen Nahverkehr betreffe, sehe man nun die Stadt Wiesbaden am Zug. Sie müsse den Luftreinhalteplan einhalten und Stickoxide an anderer Stelle einsparen.