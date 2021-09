Ursache für Schäden an Salzbachtalbrücke gefunden

Ein kaputtes Rollenlager hat offenbar die Schäden an der Salzbachtalbrücke auf der A66 in Wiesbaden verursacht. Die Autobahn GmbH hat einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Rundschau bestätigt. Vier unterschiedliche Gutachten seien zu dem gleichen Ergebnis gekommen, so die Autobahn GmbH. Die Rollenlager bei einer Brücke verbinden den Überbau, also die Fahrbahn, mit dem Unterbau, also den Pfeilern und dem Fundament. Eines der Rollenlager an der Salzbachtalbrücke sei im Juni zusammengebrochen.

Grund war nach Angaben der Autobahn GmbH offenbar die Hitze, die damals geherrscht habe. Daraufhin sei ein Pfeiler in Schieflage geraten, zwei Pfeiler seien abgesackt und der Überbau des südlichen Brückenteils habe sich verschoben. Die Salzbachtalbrücke auf der A66 ist seitdem voll gesperrt. Sie soll gesprengt werden - laut Autobahn GmbH Ende Oktober oder Anfang November.