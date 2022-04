Unfall mit Fahrerflucht und Widerstand

per Mail teilen

Die Polizei in Wiesbaden hat einen 30-jährigen Autofahrer festgenommen, der am Mittwoch einen schweren Unfall verursacht hat. Der Mann war mit zwei Begleitern am frühen Morgen bei Rot über eine Kreuzung gefahren und dabei mit einem anderen Auto kollidiert. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt. Die drei Insassen flüchteten zu Fuß.

Als die Polizei den Unfallverursacher wenige Minuten später festnahm, leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Auf der Dienststelle kam heraus, dass der Mann fast ein Promille Alkohol im Blut hatte, keinen Führerschein besaß und gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorlag.