bewusstloser Autofahrer verursacht schweren Unfall

In Wiesbaden hat ein Autofahrer während der Fahrt das Bewusstsein verloren und einen schweren Unfall verursacht. Ein Fußgänger konnte sich in letzter Minute mit einem Sprung zur Seite retten. Der 42-jährige Autofahrer war in Wiesbaden allein unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen bewusstlos wurde. Eine neben ihn fahrende Autofahrerin versuchte mit lautem Hupen den Mann zu wecken - jedoch vergeblich. Der Wagen des Mannes fuhr unkontrolliert über eine rote Ampel, über einen Bürgersteig und anschließend rollte der Wagen auf eine Verkehrsinsel zu. Ein dort an der Ampel wartender Fußgänger konnte sich aufgeschreckt durch das Hupen gerade noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Wagen krachte gegen den Ampelmast. Der Fußgänger wurde von herumfliegenden Kunststoffteilen leicht verletzt. Der Autofahrer kam nach dem Unfall langsam wieder zu Bewusstsein. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Wiesbadener Polizei auf rund 20 000 Euro geschätzt.