Theatrium auf der Wilhelmstraße startet

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in Wiesbaden ab heute wieder das Wilhelmstraßenfest, das sogenannte Theatrium, gefeiert. Auf vier Bühnen treten Künstler auf. Außerdem gibt es einen Kunsthandwerkermarkt, auf dem unter anderem Keramik, Schmuck und andere Dekorationsartikel angeboten werden. Wie die Stadt mitteilt, setzt ESWE Verkehr an den Veranstaltungstagen Sonderbusse ein. Neben dem 9-Euro-Ticket gebe es außerdem auch wieder ein spezielles Veranstaltungsticket. Das Wilhemstraßenfest in der Wiesbadener Innenstadt geht am Samstag zu Ende.