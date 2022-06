Stadt stellt Wassercontainer zum Gießen auf

In Wiesbaden stehen jetzt Wassercontainer für die Stadtbäume und Baumscheiben. Laut Stadt engagieren sich oft Bürgerinnen und Bürger, gießen die Bäume, die unter der Trockenheit leiden und gestalten die Flächen drum herum mit Blumen und Stauden. Das Grünflächenamt will die Baumpaten dabei unterstützen und hat sechs Container aufgestellt, die regelmäßig mit Brauchwasser befüllt werden sollen. Die Wassercontainer sind ein Pilotprojekt, sie sollen bis September getestet werden. Nehmen die Anwohner sie gut an, soll das Projekt auch in den nächsten Jahren weiterlaufen.