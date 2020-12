In Wiesbaden wird es in der Kampagne keinen Kinderumzug und keinen Umzug am Fastnachtssonntag geben. Das hat die Jahreshauptversammlung der Dacho am Abend nach einem Bericht des Wiesbadener Kuriers beschlossen. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, so ein Sprecher, aber sie sei unumgänglich gewesen. Man werde für einen Umzug keine Genehmigung vom Gesundheitsamt bekommen. Als Entschädigung wollen die Vereine einen Kampagnenfilm produzieren, der Januar ausgestrahlt werden soll.