Motorradfahrer in Wöllstein und Radfahrer in Wiesbaden gestorben

Am Wochenende haben sich mehrere schwere Unfälle in Rheinhessen ereignet. Zwei Menschen starben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Am Samstag verunglückte auf der Bundesstraße 420 zwischen Wöllstein und Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) ein Motorradfahrer tödlich. Der 41-Jährige hatte laut Polizei auf einem geraden Streckenabschnitt ein Auto überholt und dabei ein entgegenkommendes übersehen.

Das Motorrad streifte dieses Fahrzeug seitlich. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle, kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte in eine Schutzplanke. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Radfahrer in Wiesbaden nach Unfall gestorben

In Wiesbaden war am Freitag ein 79-jähriger Mann bei einem Fahrradunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, starb der Mann inzwischen im Krankenhaus.

Der Rentner war mit seinem Fahrrad von einem Supermarkt-Parkplatz auf eine Straße gefahren und hatte dabei einen Rennradfahrer übersehen. Es war zum Zusammenstoß gekommen.

Motorradfahrer überschlägt sich bei Bad Sobernheim

Am Sonntagnachmittag verlor ein Motorradfahrer bei Bad Sobernheim aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und überschlug sich anschließend mehrfach. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der 25-Jährige bei dem Sturz schwer und musste mit mehreren inneren Verletzungen mit einem Helikopter in die Mainzer Unimedizin geflogen werden.

Die Bundestraße 41 zwischen Bad Kreuznach und Bad Sobernheim war wegen des Rettungseinsatzes für zwei Stunden voll gesperrt.