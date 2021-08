Die Polizei in Wiesbaden hat sich eine Verfolgungsfahrt mit einem 17-Jährigen ohne Führerschein geliefert. In einer Mitteilung heißt es, dass der Jugendliche flüchtete, als ein Polizist ihn kontrollieren wollte. Er raste mit bis zu 140 km/h durch die Stadt, umkurvte dabei Autos wie Slalomstangen und zwang Menschen auf dem Bürgersteig, sich mit einem Hechtsprung in Hofeinfahrten zu retten. Die Polizei konnte den 17-Jährigen und seinen 15-jährigen Beifahrer schließlich in Mainz-Kastel festnehmen. Verletzt wurde niemand. Wie die Jugendlichen an das Auto kamen, wird derzeit ermittelt.