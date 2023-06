per Mail teilen

Die Wiesbadener Polizei hat einen Mann in Untersuchungshaft genommen. Er soll am vergangenen Samstag eine 81-jährige Frau umgebracht haben.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen Bekannten des Opfers. Der 46-jährige Wiesbadener soll die Frau durch Anwendung scharfer Gewalt getötet haben. Darunter versteht die Polizei unter anderem den Einsatz eines Messers. Weitere Details zu der Tat und zum Motiv nannten die Ermittler nicht.

Der Ehemann des Opfers und eine Nachbarin hatten die 81-jährige Frau am vergangenen Samstag tot in ihrer Wohnung im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal gefunden. Die Ermittlungen deuteten dann offenbar auf den Bekannten als mutmaßlichen Täter hin. Der Polizei zufolge hat ein Richter deshalb am Donnerstag Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet.